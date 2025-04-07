شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بإزالة صفة النفع العام عن 7 قطع أراضى ونقل ملكيتها.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم 160 لسنة 2025 بإزالة صفة النفع العام عن عدد 7 قطع أراضى من أصول هيئة النقل العام بالقاهرة، وهى: جراج ترام العباسية وجراج وورش ترام بورسعيد وجراج ترام حلوان وجراج أتوبيس بورسعيد وأرض المنيب وجراج الجيزة وجراج الملاكى بسراى القبة.

وتنقل ملكية قطع الأراضي المبينة في المادة الأولى من هذا القرار لصالح بنك الاستثمار القومى.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.