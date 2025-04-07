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قرار جمهورى بإزالة صفة النفع العام عن 7 قطع أراضى ونقل ملكيتها.. تفاصيل

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قرار جمهورى بإزالة صفة النفع العام عن 7 قطع أراضى ونقل ملكيتها.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم 160 لسنة 2025 بإزالة صفة النفع العام عن عدد 7 قطع أراضى من أصول هيئة النقل العام بالقاهرة، وهى: جراج ترام العباسية وجراج وورش ترام بورسعيد وجراج ترام حلوان وجراج أتوبيس بورسعيد وأرض المنيب وجراج الجيزة وجراج الملاكى بسراى القبة.

وتنقل ملكية قطع الأراضي المبينة في المادة الأولى من هذا القرار لصالح بنك الاستثمار القومى.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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