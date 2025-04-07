شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ورمال مثارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الثلاثاء 8 أبريل 2025، ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية الغربية ، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر .

ويشهد غدا نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على أغلب أنحاء الجمهورية، واضطراب بالملاحة البحرية على خليجي السويس والعقبة وسرعة الرياح من 40: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3 متر .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 17 درجة.

الإسكندرية

العظمى 26 درجة.

الصغرى 15 درجة.

مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 13 درجة.

سوهاج

العظمى 39 درجة.

الصغرى 20 درجة.

قنا

العظمى 39 درجة.

الصغرى 22 درجة.

أسوان

العظمى 40 درجة.

الصغرى 23 درجة.