شكرا لقرائتكم خبر عن قناة إسبانية: زيارة ماكرون تعكس الدعم الكامل للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت قناة "انتنا" الإسبانية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر ، وقالت إن "تلك الزيارة تعكس الدعم الكامل للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، مشيرة إلى الجهود المصرية في القضية الفلسطينية حيث تستضيف القاهرة القمة الثلاثية التي يشارك فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والرئيس الفرنسي ماكرون ، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثانى بشأن الوضع المتدهور في غزة.

وأشارت القناة على موقعها الإلكترونى إلى أن ماكرون كان يسعى لوساطة القاهرة للتوصل إلى اتفاق يضمن وقف الأعمال العدائية في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين، بالإضافة إلى أهمية دخول المساعدات إلى الفلسطنيين.

وأشارت القناة إلى أن فرنسا ومصر ستوقعان مذكرة تفاهم صحية جديدة بين القاهرة وباريس، تهدف إلى المساعدة في علاج الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، كما سيشهد ماكرون والسيسي توقيع عشر اتفاقيات بين الحكومتين المصرية والفرنسية. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اثني عشر اتفاقية اقتصادية أخرى في مجالات الصحة والنقل والمياه والطاقة المتجددة.

ووجه الرئيس الفرنسي، الشكر للرئيس السيسي والدولة المصرية على حفاوة الاستقبال لدى وصوله القاهرة، وقال: "أشكر السيسي شكرا حارًا على استضافته لنا وعلى السخاء في هذا البلد، ويسعدني أن أكون بجانبكم في مصر هذا البلد العظيم والشريك لفرنسا".

أضاف ماكرون، في مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية: "أحيى علاقات الصداقة بين مصر وفرنسا، ومصر هي شريك استراتيجي لنا ويسعدني أن أرى أن هذه العلاقة الوثيقة قد تجسدت اليوم في التوقيع على اتفاق للشراكة الاستراتيجية، ومن جهتي سوف أستمر للعمل لتعزيز هذه الشراكة.

وأوضحت القناة أن فرنسا أعربت في وقت سابق عن رفضها مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان، أن مستقبل غزة يجب ألا يكون في إطار سيطرة دولة ثالثة، بل في إطار دولة مستقبلية تحت رعاية السلطة الفلسطينية.

وقالت الخارجية الفرنسية إن التهجير القسري لسكان غزة سيكون انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، مضيفًا أن باريس ستواصل معارضة الاستيطان المخالف للقانون الدولي وأي رغبة في ضم الضفة الغربية بشكل أحادي.



