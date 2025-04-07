شكرا لقرائتكم خبر عن توقف مؤقت للخدمة ببعض محطات الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، أن الخدمة متوقفة بالخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة بمحطات هشام بركات، قباء، عمر بن الخطاب، الهايكستب وعدلي منصور.

وقالت الشركة، إن توقف الخدمة بشكل مؤقت، نظراً لإجراء أعمال صيانة استثنائية، حيث تم توفير اتوبيسات لنقل الركاب من محطة النزهة الى العبور مرورا بـ محطة عدلي منصور، مع توفير موظفي خدمة عملاء لإرشادهم إلى الأتوبيسات، على أن يتم استئناف الخدمة في أسرع وقت ممكن.



