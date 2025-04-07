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توقف مؤقت للخدمة ببعض محطات الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف

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توقف مؤقت للخدمة ببعض محطات الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الإثنين، 07 أبريل 2025 03:46 م

أكدت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، أن الخدمة متوقفة بالخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة بمحطات هشام بركات، قباء، عمر بن الخطاب، الهايكستب وعدلي منصور.

وقالت الشركة، إن توقف الخدمة بشكل مؤقت، نظراً لإجراء أعمال صيانة استثنائية، حيث تم توفير اتوبيسات لنقل الركاب من محطة النزهة الى العبور مرورا بـ محطة عدلي منصور، مع توفير موظفي خدمة عملاء لإرشادهم إلى الأتوبيسات، على أن يتم استئناف الخدمة في أسرع وقت ممكن.


 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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