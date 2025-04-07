شكرا لقرائتكم خبر عن قادة مصر والأردن وفرنسا يؤكدون أهمية وجود مسار سياسى لقيام دولة فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ملك الأردن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة ثلاثية فى القاهرة، وذلك وفق "القاهرة الإخبارية".

وقال الديوان الملكي الأردني: القادة طالبوا المجتمع الدولي بالدفع باتجاه وقف الحرب الإسرائيلية على غزة والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه.

وأضاف الديوان الملكي الأردني: قادة الدول الثلاث أكدوا ضرورة استئناف وصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة للحد من الأزمة المتفاقمة التي يواجهها أهالي القطاع.

وتابع الديوان الملكي الأردني: القادة أكدوا أهمية وجود مسار سياسي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والتوصل إلى سلام دائم في المنطقة.