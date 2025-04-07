شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر السكتة الدماغية: علاج جميع المصابين بالجلطة المخية على نفقة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

افتتح كل من الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، والدكتور أحمد طة رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الثانى، لتدخلات طب الأعصاب والأوعية الدموية للسكتات الدماغية اليوم الاثنين الموافق 7 أبريل، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب.

حضر المؤتمر كل من، الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، والدكتور مجد زكريا أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس، والدكتور أسامة عبد الحى نقيب الأطباء.

عقد المؤتمر برئاسة الدكتور أحمد البسيونى أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس، موضحا أن 1 من كل 4 يصاب بالسكتة الدماغية، وأننا فى منطقة ساخنة للإصابة بالسكتة الدماغية، ويمكن إنقاذ الحالات فى الساعات الأربعة الأولى من الإصابة، كما يمكن أن نجرى قسطرة مخية لإذابة الجلطة خلال 24 ساعة من الإصابة، مضيفا أن جميع المصابين بالجلطة الدماغية يتم علاجهم على نفقة الدولة، مجانا، مضيفا، أن مصر وافقت على علاج جديد لإذابة الجلطة المخية وتم توفيره للمريض المصرى.

ناقش المؤتمر أسباب وطرق علاج السكتات الدماغية، حيث تصيب السكتة الدماغية واحد من كل 4 أشخاص، وتعد السبب الأول في الإعاقة على مستوى العالم والسبب الثالث للوفاة.

شارك فى المؤتمر عدد كبير من الأطباء والمتخصصين بمشاركة دولية وإقيلمية متميزة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرالصحة والسكان، و بمشاركة كبار المتخصصين بالعالم، ورئيس منظمة السكتة الدماغية العالمية ورئيس المنظمة الأوروبية للسكتة الدماغية، وأمين صندوق الجمعية الأمريكية للأوعية الدماغية والقسطرة المخية ورئيس الجمعية الشرق أوسطية للسكتة الدماغية، ورئيس الجمعية السعودية للسكتة الدماغية.

يشهد المؤتمر حضورا متميزا علي المستوي الدولي حيث يعقد المؤتمر بالتعاون مع منظمه MENA-SO برئاسة عادل الهزائي من المملكة العربية السعودية، وبإشراف الجمعية المصرية للأمراض العصبية.



مؤتمر السكتة الدماغية



مؤتمر السكتة الدماغية



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