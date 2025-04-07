شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تشغيل تجريبى لعدد من مشروعات البنية التحتية بقرى الصف خلال أبريل والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا تنسيقيًا، لمتابعة نسب التنفيذ النهائية بمشروعات البنية التحتية المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي استهدفت تطوير وتحسين الظروف المعيشية بـ 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح.

واطلع محافظ الجيزة، خلال الاجتماع على موقف تسليم المشروعات المنتهية بنسب تنفيذ 100٪، والتي ضمت عددًا من القطاعات التنموية والخدمية بمجالات التعليم والصحة والرياضة والمجمعات الخدمية والزراعية والإسعاف والبريد لتوفير سبل الحياة الكريمة.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المشروعات التي تم الانتهاء منها ضمت 102 مشروع بقطاع التعليم من أعمال إنشاء أو إحلال كلي وتطوير شامل لمدارس، و43 مشروعًا بقطاع الشباب والرياضة ومنها إنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب، و11 مجمعًا حكوميًا بالقطاع الخدمي، و11 مجمعًا زراعيًا متكاملًا بالقطاع الزراعي لخدمة المزارعين و33 مكتب بريد وتجهيزهم بالأثاث اللازم، بالإضافة إلى 16 وحدة إسعاف متكاملة، و6 نقاط شرطية، و10 منشآت بقطاع التضامن الاجتماعي إلى جانب إنشاء وحدات صحية بالقرى المحرومة لتحقيق نقلة حضارية كبيرة في نواحي الحياة.

واطلع المحافظ، على نسب تنفيذ مشروعات البنية التحتية المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تشمل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز وشبكة الطرق والأسواق والمواقف وتبطين الترع لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، ضرورة تنسيق الجهود بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة للدفع بمعدلات إنجاز نسب التنفيذ المتبقية بمشروعات البنية التحتية ودخولها الخدمة واستكمال إجراءات تسليم باقي المشروعات المنتهية مما يساهم في تحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن الشهر الجاري سيشهد التشغيل التجريبي لبعض مشروعات البنية التحتية المنتهية ومنها محطات رفع الصرف الصحي بقرى "عرب الحصار والفهميين والأقواز" لتعظيم الاستفادة القصوى منها للمواطنين.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودار الهندسة والجهاز التنفيذي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمديريات الخدمية المختصة.