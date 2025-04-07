شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب السكة الحديد: جولة ماكرون بخان الخليلى تعكس التأييد المطلق للرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة، أن الرسالة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعالم أجمع أمس، بتجوله مع الرئيس مانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا داخل أروقة مصر الفاطمية، في خان الخليلي والحسين، وسط حشود المصريين على جوانب شوارع مصر الفاطمية ، والقاط الصور التذكارية، مع الرؤساء، إنما تدل على الأمن والآمان والاستقرار الذي تتمتع به جمهورية مصر العربية، كذلك تعبر عن الدعم الشعبي والتأييد المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ كل القرارات التي من شأنها الحفاظ على أمن وأمان مصر، وحماية أراضيها وحدودها ، كذلك تأييد الرئيس في كل قرارته بشأن الأشقاء الفلسطينين، ورفض تصفية القضية ورفض التهجير .

كما حملت هذه الرسائل أيضا، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد استقرارا سياسيا واقتصاديا، وتملك من القوة ما يجعلها تقف أمام كل من تسول له نفسه المساس بأمنها وبأراضيها.

وفي النهاية، أكدت الزيارة على عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية مع دولة فرنسا، وكم الاتفاقات والمشروعات والتعاون المشترك بين البلدين.

جدد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في اتخاذ كافة القرارات التي من شأنها حفظ أمن وآمان مصر وحدودها، وكذلك حقوق أشقائنا في فلسطين.