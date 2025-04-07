شكرا لقرائتكم خبر عن دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون يعلن إغلاق أبوابه خلال أسبوع الآلام والان مع تفاصيل الخبر

أعلن دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، برئاسة الأنبا أغابيوس، عن تعليق استقبال الزائرين مؤقتًا، سواء من الأفراد أو الرحلات أو طالبي الخلوة الروحية، وذلك اعتبارًا من يوم "اثنين البصخة" الموافق 14 أبريل الجاري، على أن يُعاد فتح أبواب الدير أمام الزائرين بدءًا من صباح يوم الأحد، الموافق عيد القيامة المجيد.

ويأتي هذا في إطار الحفاظ على قدسية أجواء أسبوع الآلام، وتوفير مساحة من الهدوء والتفرغ الكامل للصلوات والطقوس الروحية التي تُقام داخل الدير خلال هذه الفترة المقدسة.

وتستعد الكنائس المسيحية في مصر والعالم للاحتفال بـ عيد القيامة المجيد، والذي يأتي بعد فترة الصوم الكبير المقدس، حيث تبدأ الاستعدادات الروحية لأسبوع الآلام، وهو الأسبوع الأخير من الصوم، الذي يحمل أقدس الأيام في السنة المسيحية، وتتوشح الكنائس بالسواد، وتُقام صلوات "البصخة المقدسة"، ويشهد طقوسًا دينية مميزة يعيشها الأقباط بقلوب خاشعة وأرواح متأملة في درب آلام المسيح وقيامته الممجدة.

يبدأ أسبوع الآلام يوم الأحد 13 أبريل بـ"أحد الشعانين"، أو "أحد السعف"، وهو يأتي قبل الفصح بأسبوع وهو الأحد الأخير من الصوم واليوم الأول من أسبوع الآلام، ويحيي فيه الأقباط ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم، حيث استقبله الشعب بسعف النخيل وأغصان الزيتون هاتفين: "مبارك الآتي باسم الرب".