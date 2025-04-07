شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أماكن تحصيل قيمة تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مصر للطيران تحصيل قيمة تذكرة الطيران للفائزين بقرعة حج الجمعيات الاهلية لموسم 1446هـ - 2025م، من خلال أحد البنوك الحكومية "مصر، الأهلي، القاهرة " أو البريد المصرى على النحو التالي، المستوى الأول 55 ألف جنيه، أما المستويان الثاني والثالث 50 ألف جنيه، ويستمر ذلك حتى يوم الخميس الموافق 10 أبريل الجاري ليكون بذلك الفائز بقرعة حج الجمعيات الأهلية قد قام بسداد كافة الرسوم المقررة عليه لأداء الفريضة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج قد انتهت من إجراء الاختبارات التحريرية لمشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم 1446 هـ - 2025م، وخاض الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي أجرتها المؤسسة القومية لتيسير الحج 1227 مرشحًا للإشراف على حج الجمعيات الأهلية ،حيث تم إجراء الاختبارات وفقاً لمعايير شفافة ومنضبطة، وذلك للقضاء على أي شائبة قد تشوب عملية الاختيار باعتبار المشرف أحد العوامل الرئيسية المهمة في نجاح منظومة الحج،حيث تم وضع الأسئلة بمعرفة لجنة مشكلة من مجلس الأمناء وتضمنت أسئلة دينية تم وضعها بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية وأسئلة إدارية وسلوكية.