شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار بالصحة العالمية: مصر من أعلى معدلات الولادات القيصرية فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد عفيفي المستشار الإقليمي لصحة المرأة لشرق المتوسط بـ منظمة الصحة العالمية، خلال احتفال منظمة الصحة العالمية بـ يوم الصحة العالمى اليوم بالقاهرة، إن مصر من أعلى معدلات الولادة القيصرية فى العالم، موضحا، أن هذه المشكلة من أولويات القيادة السياسية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وأضاف، إننا نعمل على زيادة عدد القابلات وتدريبهن لمتابعة الحمل مع القابلة، وهى ممرضة مدربة وتحتاج إلى تضافر جميع الجهود والاستثمار فى القابلات للحد من الولادات القيصرية فى مصر والعالم، موضحا، أنه مش كل حمل يمكن متابعته مع طبيب متخصص فى النساء والتوليد، ولكن يمكن متابعة الحمل مع القابلة المدربة إذا لم يكن هناك مشاكل فى الحمل.