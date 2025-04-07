شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنعى مدير إدارة الباجور.. وتؤكد: لمسنا جهودا مضنية فى تحقيق الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

نعى المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شادى زلطة، أسامة بسيوني مدير عام إدارة الباجور التعليمية بمحافظة المنوفية، قائلا: رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

وتابع عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: كنا اليوم في زيارة مفاجئة على بعض مدارس الإدارة، ولمسنا على أرض الواقع، جهودا مضنية انعكست على تحقيق الانضباط والالتزام بالمدارس التي شهدتها الزيارة، وتطبيقا حرفيا للقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، وهو ما كان محل ثناء من الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وجعل حُسن إدراته في ميزان حسناته.

وتوفى مدير عام إدارة الباجور التعليمية أثناء زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمدارس المحافظة.

واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولاته في المحافظات بزيارة مفاجئة لعدد من المدارس بمحافظة المنوفية لمتابعة سير العملية التعليمية