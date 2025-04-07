شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتوسط صورة جماعية مع نظيره الفرنسى وملك الأردن والان مع تفاصيل الخبر

توسط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة جماعية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وملك الأردن عبد الله الثاني، قبل انطلاق قمة ثلاثية مشتركة فى القاهرة حول تطورات الأوضاع الإقليمية بما فيها غزة والضفة الغربية.

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه عقب القمة المصرية-الفرنسية، ستُعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فرنسية، بمشاركة الرئيس السيسى والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تهدف القمة الثلاثية إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل، أمس الأحد، مصر في مستهل زيارة رسمية تستغرق 3 أيام يلتقي خلالها بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث تركز المحادثات الثنائية على مناقشة "الحاجة الملحة" لاستعادة الهدوء ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والخطة العربية لإعادة إعمار غزة، وهي المبادرة التي تحظى بدعم فرنسي.

وتعد هذه الزيارة هي الرابعة في تاريخ زيارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، لتؤكد العلاقة الخاصة التي تربط بين الرئيسين الفرنسي والمصري وبلديهما، وخاصة أن هذه المرة تأتى في وقت مهم بالنسبة للمنطقة، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.