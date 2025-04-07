شكرا لقرائتكم خبر عن قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بقصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال القمة الثلاثية المصرية الفرنسية الأردنية المشتركة بقصر الاتحادية اليوم الاثنين، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية بما في ذلك الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقبيل انطلاق القمة الثلاثية، توسط السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية بقصر الاتحادية جمعته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، حيث ظهرت في خلفية الصورة أعلام مصر وفرنسا والأردن.