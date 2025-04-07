شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى ونظيره الفرنسى يستقبلان العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، منذ قليل، ملك الأردن الملك عبد الله الثانى.

وحسب بيان للسفير محمد الشناوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أنه عقب القمة المصرية-الفرنسية، ستُعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فرنسية، بمشاركة الرئيسين عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين؛ حيث تهدف القمة الثلاثية إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.