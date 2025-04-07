شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: ندعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة ونرفض تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن هناك توافق مصري فرنسي على إدانة استئناف الهجمات الإسرائيلية على غزة، متابعا: "ندعو إلى وقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن المحتجزين".

وأضاف الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يجب استئناف المفاوضات بشأن غزة دون تأخير.. ونثمن الجهود المصرية لدعم تهدئة الأوضاع في قطاع غزة".

وتابع ماكرون: "ندعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، ونتفق مع مصر على وضع أجندة للاستقرار الإقليمي، ونقف ضد تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ونرفض ضم غزة والضفة الغربية".