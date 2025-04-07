شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إجازة شم النسيم 2025 وتفاصيل الإجازات الرسمية حتى نهاية السنة والان مع تفاصيل الخبر

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، بدأ الكثير من المواطنين يتساءلون عن موعد اجازة شم النسيم 2025، ووفقا للحسابات الفلكية تكون إجازة شم النسيم يوم الإثنين 21 أبريل الجارى.

وفيما يلى قائمة بـ الإجازات الرسمية في مصر 2025:

الإجازات الرسمية في مصر 2025:

21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم

25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء

1 مايو الخميس عيد العمال

5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات

6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك

7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية

30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة

أعياد الربيع

وأعياد الربيع من أحب الاحتفالات لدى المصريين خاصة أن لها جذور من التراث الفرعونى الأصيل، ويعد الربيع وقت رائع لالتقاء الأقارب والأحباب والأصدقاء لقضاء وقت ممتع في الهواء الطلق وسط الزهور والألوان المبهجة، ولهذا اليوم يعد المصريون البعض من الأطعمة ذات الطابع الخاص والتى لها مذاق لذيذ.