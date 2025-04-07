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شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة من هيئة الدواء حول نقص فيتامين د.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 07 أبريل 2025 12:45 م
قالت هيئة الدواء المصرية إنه يُوصي بقياس مستوى "فيتامين د" للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين د مثل مرضى الفشل الكلوي والمرضى الذين يعانون من متلازمة سوء الامتصاص، والأشخاص الذين يعانون من آلام غير مبررة بالعظام أو كسور في أماكن غير معتادة.
وتابعت هيئة الدواء: يحتاج المرضى الذين يقل مستوى فيتامين د لديهم عن 20 نانوجرام/مل- ؛ لقياس مستوى فيتامين د بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر تقريبًا من بدء العلاج.
وأضافت: الطبيب المعالج يحدد إذا كان مريض نقص فيتامين د بحاجة لزيادة جرعة الفيتامين، ومدى احتياجه لأي متابعة إضافية وفقًا لحالته ومستوى الفيتامين عنده.
معلومات هامة عن نقص فيتامين د
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