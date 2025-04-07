شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة من هيئة الدواء حول نقص فيتامين د.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء المصرية إنه يُوصي بقياس مستوى "فيتامين د" للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين د مثل مرضى الفشل الكلوي والمرضى الذين يعانون من متلازمة سوء الامتصاص، والأشخاص الذين يعانون من آلام غير مبررة بالعظام أو كسور في أماكن غير معتادة. ​

وتابعت هيئة الدواء: يحتاج المرضى الذين يقل مستوى فيتامين د لديهم عن 20 نانوجرام/مل- ؛ لقياس مستوى فيتامين د بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر تقريبًا من بدء العلاج.​

وأضافت: الطبيب المعالج يحدد إذا كان مريض نقص فيتامين د بحاجة لزيادة جرعة الفيتامين، ومدى احتياجه لأي متابعة إضافية وفقًا لحالته ومستوى الفيتامين عنده.​