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نصائح مهمة من هيئة الدواء حول نقص فيتامين د.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 07 أبريل 2025 12:45 م

قالت هيئة الدواء المصرية إنه يُوصي بقياس مستوى "فيتامين د" للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين د مثل مرضى الفشل الكلوي والمرضى الذين يعانون من متلازمة سوء الامتصاص، والأشخاص الذين يعانون من آلام غير مبررة بالعظام أو كسور في أماكن غير معتادة. ​

وتابعت هيئة الدواء: يحتاج المرضى الذين يقل مستوى فيتامين د لديهم عن 20 نانوجرام/مل- ؛ لقياس مستوى فيتامين د بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر تقريبًا من بدء العلاج.​

وأضافت: الطبيب المعالج يحدد إذا كان مريض نقص فيتامين د بحاجة لزيادة جرعة الفيتامين، ومدى احتياجه لأي متابعة إضافية وفقًا لحالته ومستوى الفيتامين عنده.​


معلومات هامة عن نقص فيتامين د

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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