شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: تعزيز السلام بالشرق الأوسط لن يتحقق إلا بتسوية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تعزيز السلام بالشرق الأوسط لن يتحقق إلا بتسوية القضية الفلسطينية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الاتحادية: "ناقشت مع الرئيس الفرنسي سبل إيجاد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية".

وتابع الرئيس السيسي: "أكدنا ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية.. وشددنا على ضرورة تهدئة الوضع في لبنان وتنفيذ القرار 1701".

ووقع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين بـ قصر الاتحادية الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وعقب التوقيع.. صافح الرئيس السيسي نظيره الفرنسي وتبادلا نسخة الإعلان المشترك الموقع منهما.