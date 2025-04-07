شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتظام الدراسة والعودة من إجازة العيد.. رابط التقييمات الأسبوعية للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن رابط التقييمات بعد انتظام التلاميذ فى الفصول وعودة الدراسة بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يمكن رابط تحميل التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية والآداءات الصفية للطلاب من خلال الدخول على اللينك التالى ... اضغط هنا

التعليم تشدد على تقييمات الطلاب خلال اليوم الدراسي

ويتم عقد التقييمات للطلاب خلال اليوم الدراسى من خلال معلمى الفصول والمواد الدراسية المختلفة مع التزام المدارس بالتقييمات المتاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كما وجهت المديريات التعليمية المدارس بأن تكون تقييمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على جميع الطلاب المستهدفين لقياس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسى للفصل الدراسي الثانى، لمعرفة نقاط الضعف لدى التلاميذ ومعالجتها، موضحة أن التقييمات تساعد الطلاب على معرفة مستواهم المرتبط بجزئيات المنهج الدراسى.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أهمية تكثيف الانضباط الكامل للعام الدراسي والالتزام بالمتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس، ومحاسبة المتغيبين عن المدارس خاصة طلاب الشهادات العامة، تزامنا مع عودة الدراسة لطبيعتها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وزير التعليم يشدد على الانضباط المدرسي بعد إجازة عيد الفطر

وشدد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف على أهمية تكثيف كافة الجهود لمواصلة الانضباط الكامل للعام الدراسي والالتزام بالمتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس، مشددًا على أهمية تنفيذ البرامج العلاجية المخصصة لتحسين مستوى القراءة والكتابة خلال الإجازة الصيفية لتحسين مستوى الطلاب في هذه المهارات الأساسية، وكذلك أهمية التعامل بشفافية في نتائج التقييمات وأعمال السنة، لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب، وأخذ كل طالب نتيجته الحقيقية لمساعدته في تحقيق تحسين مستواه التعليمى.



