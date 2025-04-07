شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: توقيع شراكات مع الجامعات الفرنسية يستهدف التنمية الشاملة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أيمن فريد رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بـ وزارة التعليم العالي، إن من ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى التى أطلقها الدكتور أيمن عاشور الاتصال حلقة الوصل بين التعليم العالى المصري وتدشين التحالفات الدولية.

وأضاف الدكتور أيمن فريد فى كلمته بـ المؤتمر الفرنسى المصرى المنعقد الان بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة على هامش زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون للقاهرة، نحن اليوم شراكة استراتيجية طويلة الامد بين الجانبين المصرى والفرنسي وبعثات مختلفة منذ أيام رفاعة الطهطاوي عندما بعثه لفرنسا ونحن أمام رؤية كاملة فى التعليم العالي والبحث العلمى فى مصر فى ظل تنوع الجامعات المصرية ما بين الحكومية والاهلية والدولية وأفرع الجامعات الاجنبية بمصر .

وذكر الدكتور أيمن فريد، أنه على مدار العام السابق سافر العديد من أساتذة ورؤساء الجامعات إلى فرنسا لمقابلة الزملاء من الجانب الفرنسي لبحث سبل تطوير نموذج التطوير بين الجامعات المصرية والفرنسية واثمرت الزيارة عن توقيع الشراكات الدولية بين الجانبين التى ستوقع اليوم هى احد الثمار وليس الوحيدة بين التعاون الذى بدأنا فيه ، وتعد هذه الشراكات جزء من انشاء تحالفات دولية تسعى للتنمية الشاملة وتعزز مفهوم التنمية الشاملة من خلال البحث والابتكار والاعتماد على اقتصاد المعرفة.





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