شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة ماليزية تسلط الضوء على أهمية محادثات ماكرون مع الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

سلطت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية، الضوء على الزيارة التى يقوم بها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى مصر، وأهمية محادثاته مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأبرزت الصحيفة - في تقرير نشرته اليوم الاثني- أهمية المحادثات بين الرئيسين والتي هيمنت عليها حرب غزة، إلى جانب القمة الثلاثية المقرر عقدها بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في وقت تجدد فيه إسرائيل هجومها في غزة.

وذكرت أن ماكرون سيتوجه إلى العريش؛ لتسليط الضوء على المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

كما ألقت الصحيفة الضوء أيضا على الأهمية التي أولتها الرئاسة الفرنسية للاجتماعات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون، وقالت إنها "ستناقش الوضع في غزة على نطاق واسع"، مؤكدة أهمية مصر والأردن في إنهاء الحرب.

وأشارت الصحيفة الماليزية، إلى الدور المهم الذي تضطلع به مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، للتوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مؤكدة موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة.