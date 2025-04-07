شكرا لقرائتكم خبر عن العلاقات السياحية بين مصر وفرنسا.. تطور كبير فى الحركة الوافدة والاستثمار السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد العلاقات السياحية بين مصر وفرنسا تطورا نوعيا ملحوظا فى ظل الاهتمام الكبير من السائحين الفرنسيين بزيارة مصر، خاصة فى ظل الاكتشافات الأثرية التى تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة.

وتحرص مصر على المشاركة الدورية في المعرض السياحي الدولي "IFTM TOP RESA"، الذي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس، خاصة وأنه يعد واحدا من أكبر معارض السياحة والسفر على مستوى العالم، ويعقد سنويا منذ عام 1978، بمشاركة المسئولين عن القطاع السياحي من مختلف دول العالم باعتباره واحدا من أهم الفعاليات الدولية بمجال صناعة السياحة، ويستهدف المتخصصين في مجال السياحة من منظمي رحلات وفنادق وشركات طيران، مما يجعله فرصة لتعزيز الحركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وحظت العلاقات السياحية بين مصر وفرنسا تطورا نوعيا منذ تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية، حيث جرى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على المستوى السياحي، وهو ما انعكس إيجابيا على الحركة السياحية الوافدة من فرنسا إلى مصر.

وتولي فرنسا اهتماما كبيرا بالمواقع السياحية والأثرية المصرية، حيث شارك سفير مصر في باريس السفير علاء يوسف في عام 2023، برفقة وزيرة الثقافة الفرنسية ريم عبدالملاك، في مراسم وضع قمة الهرم الذهبي الخاص بمسلة الأقصر بميدان الكونكورد في قلب العاصمة الفرنسية باريس، وذلك احتفالا بمرور مائتي عام على فك رموز حجر رشيد على يد العالم الفرنسي شامبليون.

كما شهد عام 2022 مباحثات مصرية فرنسية في مجال الاستثمار السياحي والفندقي، حيث التقى وزير السياحة والآثار السابق أحمد عيسى مع جوراف بوشان أحد الرؤساء التنفيذيين لمجموعة أكور العالمية، و"Olivier Granet" الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة (كسادا) لإدارة الاستثمار، لمناقشة فرص تعزيز الاستثمار في القطاع السياحي المصري والتوسع في القطاع الفندقي في مصر، خاصة بالمدن الجديدة مثل العلمين الجديدة، والساحل الشمالي وغيرها.

كما تقوم الجامعة الفرنسية في مصر بإضافة دراسة إدارة المواقع الأثرية ضمن المناهج والبرامج التي تقدمها الجامعة للطلاب في مرحلة الدراسات العليا، بما يساهم في تزويد الدارسين بالمهارات اللازمة في هذا المجال، وتحسين الخدمات السياحية المقدمة للزائرين.

كما تطلق مصر الحملات الترويجية التي تستهدف السوق الفرنسي، من أجل جذب السائحين الفرنسيين لزيارة المقاصد السياحية الساحلية المصرية للاستمتاع بمنتج السياحة الشاطئية الذي يعد من المنتجات السياحية التي يتميز المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية بها، إلى جانب زيارتهم للأماكن الأثرية ولا سيما وأن السائحين الفرنسيين من السائحين المهتمين بالسياحة الثقافية.

وتعمل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على تنظيم ورش عمل مع منظمي الرحلات الفرنسيين وشركات السياحة المصرية؛ لبحث سبل التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من السوق الفرنسي.