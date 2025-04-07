شكرا لقرائتكم خبر عن لوفيجارو: مصر حليف استراتيجى لفرنسا وزيارة ماكرون تهدف لوقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

سلطت صحيفة لوفيجارو الفرنسية الضوء على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وقالت إن مصر حليف استراتيجي كبير بالنسبة لفرنسا.

وأضافت الصحيفة، أن الرئيس الفرنسي سيتوجه يوم الثلاثاء إلى مدينة العريش، القريبة من حدود قطاع غزة، حيث سيجري محادثات مع الجهات الإنسانية والأمنية المعنية بالأزمة.

وتابعت الصحيفة، أن هذه الزيارة الرمزية للغاية، فرصة لتجديد تأكيد التزام إيمانويل ماكرون بـ"الدعوة إلى وقف لإطلاق النار" بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت الصحيفة إن فرنسا لا تزال فاعلًا رئيسيًا بالنسبة لمصر، في الوقت الذي يبدو فيه أنه على الجميع أن يعيد النظر في تحالفاته لاسيما لمواجهة سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما يحدث في فلسطين.

واختتمت أن إيمانويل ماكرون يحاول أن يرسّخ مسارًا أوروبيًا مستقلًا على المستويات العسكرية والاقتصادية والسياسية – وفي هذا السياق، يظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي كحليف استراتيجي لفرنسا .