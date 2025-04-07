شكرا لقرائتكم خبر عن وجه بتكريمه.. الكلمات الأخيرة من وزير التعليم لمدير إدارة الباجور قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آخر كلمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمدير ادارة الباجور التعليمية قبل وفاته، حيث أشاد خلالها الوزير بما شهده من انضباط لسير العملية التعليمية ومستوى حضور الطلاب، كما وجه بتكريمه نظرا لجهوده في ضبط العملية التعليمية.

وتوفى مدير عام إدارة الباجور التعليمية أثناء زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمدارس المحافظة.

واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولاته في المحافظات بزيارة مفاجئة لعدد من المدارس بمحافظة المنوفية لمتابعة سير العملية التعليمية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أهمية تكثيف الانضباط الكامل للعام الدراسي والالتزام بالمتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس، ومحاسبة المتغيبين عن المدارس خاصة طلاب الشهادات العامة، تزامنا مع عودة الدراسة لطبيعتها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وشدد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف على أهمية تكثيف كافة الجهود لمواصلة الانضباط الكامل للعام الدراسي والالتزام بالمتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس، مشددًا على أهمية تنفيذ البرامج العلاجية المخصصة لتحسين مستوى القراءة والكتابة خلال الإجازة الصيفية لتحسين مستوى الطلاب في هذه المهارات الأساسية، وكذلك أهمية التعامل بشفافية في نتائج التقييمات وأعمال السنة، لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الطلاب، وأخذ كل طالب نتيجته الحقيقية لمساعدته في تحقيق تحسين مستواه التعليمى.