شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إيطاليا يبرز زيارة ماكرون لمصر: تظهر تحالفه الاستراتيجى مع الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

سلط الإعلام الإيطالى الضوء على زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى مصر ، وقالت وكالة نوفا الإيطالية على موقعها الإلكترونى إن تلك الزيارة جاءت فى الوقت المناسب ، وهى زيارة رسمية تستمر يومين وتعتبر الرابعة له إلى مصر منذ توليه المنصب.

وأشارت الوكالة، إلى أن هدف الزيارة هو تعزيز العلاقات الاستيراتيجية مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فى وقت يشهد العالم توترات عميقة.

وأشارت وكالة أنسا الإيطالية، إلى أن زيارة ماكرون تتضمن أيضًا قمة ثلاثية مع السيسي والملك الأردني، حيث تكون غزة على قائمة المناقشات.

وبحسب مصادر في قصر الإليزيه، فإن اللقاء سيهدف إلى الجهود الإنسانية والدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.

ويرافق ماكرون وفد وزاري كبير، يضم رؤساء وزارات الخارجية والدفاع والاقتصاد والصحة والنقل والبحث العلمي. وستتناول المحادثات أيضا القضايا المتعلقة بليبيا والسودان ولبنان وسوريا وإيران، بما في ذلك تطوير البرنامج النووي الإيراني، الذي تواصل فرنسا إجراء محادثات بشأنه في إطار الترويكا الأوروبية مع ألمانيا والمملكة المتحدة.

وأشارت الوكالة الإيطالية، إلى أنه من بين أهم الأحداث خلال الزيارة توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية المعززة بين مصر وفرنسا، حيث أن القاهرة هي بالفعل أحد الشركاء الرئيسيين لباريس.

ويتضمن جدول الأعمال أيضا منتدى أعمال مشتركا، يرأسه ماكرون والسيسي، يركز على الصحة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والنقل، وهي القطاعات التي من المتوقع أن يتم فيها توقيع 12 اتفاقية تجارية، بالإضافة إلى عشر اتفاقيات ثنائية بين الحكومات. كما سيتم إيلاء اهتمام خاص للتعاون الثقافي والأكاديمي، مع توقيع اتفاقية بشأن تعليم اللغة الفرنسية، وزيارة رسمية للمتحف المصري الكبير، قبل افتتاحه في يوليو المقبل. كما جددت باريس دعمها للقاهرة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأكدت دعمها لترشح مصر لرئاسة منظمة اليونسكو.