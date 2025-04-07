شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنا مع زيارة ماكرون لمصر.. ألستوم الفرنسية تبدأ إنشاء مجمع لتصنيع القطارات والان مع تفاصيل الخبر

تتعاون مصر مع فرنسا في عدة مجالات ومن بينها السكة الحديد وأنظمة الجر الكهربائى، حيث بدأت شركة ألستوم الفرنسية العالمية، في إنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة.

وفى النقاط التالية أهم التفاصيل عن المجمع:

1. بدء نزول المعدات الخاصة لتجهيز موقع مجمع ألستوم الصناعي الضخم ببرج العرب تمهيدا لبدء إنشاء المجمع.

2. المجمع يقع بمدينة برج العرب بالإسكندرية و سيتم إنشاؤه على مساحة 40 فدانا.

3. المجمع سيضم مصنعين، الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية وغيرها.

4. المصنع الثاني لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- – مونوريل – قطار سريع وغيرها.

5. المشروع سيساهم في تلبية إحتياجات السوق المحلي، والانطلاق الى التصدير الى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.

6. سيوفر الآلاف من فرص العمل.

7. المشروع ضمن خطة توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة.