شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة استراتيجية ووقف الحرب فى غزة.. الرئيس الفرنسى فى زيارة مهمة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس الأحد، إلى مصر في زيارة تستغرق يومين تركز بشكل أساسي على الوضع في غزة والاتفاقيات الاقتصادية التي تسعى الدولتان إلى توقيعها.

وألتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح اليوم الاثنين، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، قبل قمة ثلاثية في منتصف اليوم، يشارك فيها الملك عبد الله الثاني ملك الأردن.

وقال قصر الإليزيه في بيان له: "سيتم مناقشة الوضع في غزة على نطاق واسع، لأن مصر والأردن شريكان أساسيان في حل الصراع، وستكون هذه الزيارة أيضًا فرصة للارتقاء بالعلاقات الفرنسية المصرية إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، ومن المقرر أن يتم التوقيع على اتفاقيات يوم الاثنين في مجالات النقل والتحول في مجال الطاقة والصحة والتعاون الجامعي.

وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، سيختتم إيمانويل ماكرون والسيد الرئيس السيسي منتدى الأعمال الفرنسي المصري ثم يزوران خط مترو القاهرة الذي تديره شركة RATP.

ومن المقرر بعد ذلك أن يحضر إيمانويل ماكرون عرضًا لمشروع الحرم الجامعي الجديد للجامعة الفرنسية في مصر.

ويتوجه الثلاثاء إلى مدينة العريش في شمال شبه جزيرة سيناء، على بعد 50 كيلومترا من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

وبحسب الإليزيه: إنها فرصة للدعوة إلى العودة إلى وقف إطلاق النار من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس في غزة، وأمن سكان غزة، فضلاً عن إعادة فتح المعابر لتسليم السلع الإنسانية إلى غزة .