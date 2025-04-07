شكرا لقرائتكم خبر عن الملك عبد الله يتوجه لمصر للمشاركة بقمة ثلاثية مع الرئيسين السيسي وماكرون والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وكالة الأنباء الأردنية فى خبر عاجل، أن الملك عبد الله الثاني يتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة ثلاثية تجمعه بالرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث التطورات في غزة.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الاتحادية.

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس الفرنسي، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين، وذلك في إطار زيارة رفيعة المستوى يقوم بها "ماكرون" إلى مصر.