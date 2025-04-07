شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الشهادة الإعدادية.. كل ما تريد معرفته عن البوكليت استعدادا للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالإثنين، 07 أبريل 2025 10:00 ص
يقدم الخليج 365 تفاصيل حول عقد امتحانات الشهادة الإعدادية وفق نظام البوكليت بعد توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف بتعميم نظام البوكليت بامتحانات الصف الثالث الاعدادي:
- البوكليت تم تطبيقه فى امتحانات الثانوية العامة خلال السنوات الماضية.
- تم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية أيضا بنظام البوكليت فى بعض المحافظات منها بورسعيد والدقهلية.
- البوكليت يعنى دمج كراسة الأسئلة والإجابة معا فى كراسة واحدة.
- كراسة البوكليت تتضمن الأسئلة ومساحة الإجابة المخصصة لكل سؤال.
- أسئلة البوكليت موحدة على مستوى كل محافظة بامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2025.
- بدأت المديريات التعليمية إعلان نماذج استرشادية لامتحانات الإعدادية بنظام البوكليت.
- يتضمن البوكليت 4 نماذج متفقة فى اسئلتها على مستوى كل محافظة ولكن مختلفة فى ترتيب هذه الأسئلة داخل النماذج.
- الهدف من تعميم نظام البوكليت بامتحانات الشهادة الإعدادية هو تقليل ظاهرة الغش بالامتحانات.
- تقليل فرص الغش من خلال توزيع الأسئلة على أكثر من ورقة مما يصعب تسريبها على عكس تركيز جميع الأسئلة في ورقة واحدة أو ورقتين يسهل تصويرها وتسريبها.
- يوفر على الطالب الوقت لنقل الأسئلة من ورقة الأسئلة إلى ورقة الإجابة بل تتم الإجابة على الأسئلة في نفس الورقة.
- يتيح المرونة الكافية لزيادة عدد الأسئلة المقالية أو تقليلها حسب طبيعة كل مادة.
- يتيح للطالب الأجابة على كل سؤال في حدود المساحة المتاحة للإجابة عليه عقب السؤال بلا إفراط أو تفريط.
- يمكن من خلاله بسهولة اثبات حالات الغش في الامتحانات من خلال مقارنة إجابات الطلاب في نفس الامتحان.
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