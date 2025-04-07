شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الشهادة الإعدادية.. كل ما تريد معرفته عن البوكليت استعدادا للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الخليج 365 تفاصيل حول عقد امتحانات الشهادة الإعدادية وفق نظام البوكليت بعد توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف بتعميم نظام البوكليت بامتحانات الصف الثالث الاعدادي:

- البوكليت تم تطبيقه فى امتحانات الثانوية العامة خلال السنوات الماضية.

- تم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية أيضا بنظام البوكليت فى بعض المحافظات منها بورسعيد والدقهلية.

- البوكليت يعنى دمج كراسة الأسئلة والإجابة معا فى كراسة واحدة.

- كراسة البوكليت تتضمن الأسئلة ومساحة الإجابة المخصصة لكل سؤال.

- أسئلة البوكليت موحدة على مستوى كل محافظة بامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2025.

- بدأت المديريات التعليمية إعلان نماذج استرشادية لامتحانات الإعدادية بنظام البوكليت.

- يتضمن البوكليت 4 نماذج متفقة فى اسئلتها على مستوى كل محافظة ولكن مختلفة فى ترتيب هذه الأسئلة داخل النماذج.

- الهدف من تعميم نظام البوكليت بامتحانات الشهادة الإعدادية هو تقليل ظاهرة الغش بالامتحانات.

- تقليل فرص الغش من خلال توزيع الأسئلة على أكثر من ورقة مما يصعب تسريبها على عكس تركيز جميع الأسئلة في ورقة واحدة أو ورقتين يسهل تصويرها وتسريبها.

- يوفر على الطالب الوقت لنقل الأسئلة من ورقة الأسئلة إلى ورقة الإجابة بل تتم الإجابة على الأسئلة في نفس الورقة.

- يتيح المرونة الكافية لزيادة عدد الأسئلة المقالية أو تقليلها حسب طبيعة كل مادة.

- يتيح للطالب الأجابة على كل سؤال في حدود المساحة المتاحة للإجابة عليه عقب السؤال بلا إفراط أو تفريط.

- يمكن من خلاله بسهولة اثبات حالات الغش في الامتحانات من خلال مقارنة إجابات الطلاب في نفس الامتحان.