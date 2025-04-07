شكرا لقرائتكم خبر عن "برناما" الماليزية تشيد بموقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كوالالمبور (أ ش أ)

أشادت وكالة أنباء برناما الماليزية، بموقف مصر الثابت إزاء رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وكذلك تحذيرها من الصمت العالمى على ما يحدث فى القطاع.

جاء ذلك في سياق تقرير نشرته الوكالة وسلطت خلاله الضوء على لقاء وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي، مطلع الأسبوع الجاري مع وفد من حركة فتح الفلسطينية.

وذكرت "برناما" أن عبد العاطي جدد - خلال اللقاء - موقف مصر الثابت الرافض لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتحذيرها من عواقب الصمت الدولي المخز تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت الوكالة الماليزية إلى اهتمام مصر المستمر بمناقشة التطورات الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية، في أعقاب التصعيد الخطير من الجانب الإسرائيلي.

كما أبرزت كذلك تأكيد مصر المتواصل رفضها لمحاولات الجانب الإسرائيلي المساس بوحدة الأراضي الفلسطينية وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وثمنت "برناما" أهمية الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة التي ترعاها مصر، وتشديد الجانب المصري على ضرورة تعزيز الوحدة الفلسطينية والدور المهم للسلطة الوطنية الفلسطينية؛ سعيا لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني والتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.