شكرا لقرائتكم خبر عن جامعتا حلوان وديموكريتوس اليونانية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البحثى والان مع تفاصيل الخبر

في إطار سعي جامعة حلوان لتعزيز شراكتها الدولية وتوسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي، وقّعت الجامعة مذكرة تفاهم مع جامعة ديموكريتوس اليونانية، حيث استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة وفد من الجانب اليوناني، برئاسة الدكتور فوتيوس ماريس، رئيس جامعة ديموكريتوس، والدكتورة ماريا ميشالوبولو، نائب رئيس الجامعة، والدكتورة فاسيليكي ديري، عميد كلية التربية الرياضية، إلى جانب نخبة من القيادات الأكاديمية اليونانية، من بينهم الدكتور نيكولاوس بوليزوس، والدكتور إيفانجيلوس درايمبيتاس.

شهد اللقاء حضور نواب رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، والدكتور عماد أبو الدهب، والدكتور وليد السروجي، إلى جانب عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات، من بينهم الدكتورة أمل عبد الله من كلية علوم الرياضة بنات، والدكتورة سارة البيه، وكيل كلية علوم الرياضة بنات ومنسق البرنامج، والدكتورة صفاء صلاح من كلية التمريض، والدكتور زغلول عباس عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور جمال علي القائم بأعمال عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال، والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة، والدكتورة نهى نبيل وكيل كلية الهندسة بالمطرية لشؤون الدراسات العليا، والدكتور أحمد عبد الحليم وكيل كلية الهندسة بحلوان للدراسات العليا، والدكتورة نجلاء ضياء مدير مركز التسويق بالجامعة.

وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز أوجه التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين، من خلال تبادل الأساتذة والطلاب، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية، بما يُسهم في دعم التفاهم الثقافي وتبادل الخبرات في مختلف التخصصات، وخاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبدأ اللقاء بكلمات ترحيبية أكد خلالها الدكتور السيد قنديل على عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليونان، مشيرًا إلى الروابط الثقافية والحضارية الممتدة بين البلدين، والتي تشكل أساسًا قويًا لتعاون أكاديمي مثمر. وأوضح أن اليونانيين كان لهم دور كبير في نقل الحضارة المصرية إلى أوروبا، وهو ما يعكس التقارب الحضاري بين الشعبين، ويعزز أهمية الشراكات التعليمية والعلمية بين الجامعات المصرية واليونانية.

وأضاف رئيس الجامعة أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة استراتيجية نحو دعم التبادل الأكاديمي وتطوير برامج دراسية مشتركة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية للتوسع في التخصصات المستقبلية ذات البعد التنموي.

بحث الجانبان فرص التعاون الأكاديمي وتبادل البرامج الدراسية، وتم طرح مقترحات لتدشين فرع لجامعة ديموكريتوس في القاهرة بالشراكة مع جامعة حلوان، وذلك في ضوء عضوية الجامعة اليونانية في تحالف الجامعات الأوروبية، الذي يضم عددًا من المؤسسات التعليمية المرموقة على مستوى القارة

تستمر زيارة الوفد اليوناني لجامعة حلوان خلال الأيام المقبلة، وتشمل جولات ميدانية لعدد من الكليات، بالإضافة إلى زيارة الجامعة الأهلية والجامعة التكنولوجية، بهدف بحث آليات تنفيذ البرامج الأكاديمية المشتركة.

وتعكس هذه الزيارة التزام جامعة حلوان بتعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة تسعى إلى التطوير المستمر والانفتاح على التجارب الدولية، بما يدعم جودة التعليم والبحث العلمي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.