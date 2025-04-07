شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يعتمد نتيجة مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن لعام 2025/2024م والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة مسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القرآن الكريم لعام (2024 - 2025م)، وذلك بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، رئيسِ قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيلِ قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مديرِ شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.

وشاركَ في مسابقة هذا العام (156099) متسابقًا، وبلغَ عددُ الفائزين في جميع المستويات (15222) فائزًا، بنسبة (10%)، من بينهم (109) متسابقين فازوا بالمراكز الأولى لجميع المستويات. وقد بلغ عددُ الفائزين في المستوى الأول (823) متسابقًا، بنسبة (5%)، وفي المستوى الثاني (2708) متسابقين، بنسبة (18%)، وفي المستوى الثالث (3335) متسابقًا، بنسبة (22%)، بينما بلغ عددُ الفائزين في المستوى الرابع (8378) متسابقًا، بنسبة (55%).

وحازت المكاتبُ الأهلية على النسبة الأكبر من عدد الفائزين، حيث بلغ عددُ الفائزين منها (9409) متسابقين، بنسبة (69%). وبلغ عددُ الفائزين من المرحلة الابتدائية (2925) متسابقًا، بنسبة (19%)، ومن المرحلة الإعدادية (1892) متسابقًا، بنسبة (12%)، ومن المرحلة الثانوية (859) متسابقًا، بنسبة (6%)، كما بلغ عددُ الفائزين من الرواق الأزهري (159) متسابقًا، بنسبة (1%).

وعبّر الدكتور محمد الضويني عن خالص تهنئتِه لجميع الفائزين، مؤكدًا أنّ حفظ القرآن الكريم فخرٌ وشرفٌ عظيمٌ ليس بعده شرف، داعيًا إيّاهم إلى أن يَفخروا بما أنعم الله عليهم به من تميُّز في الحفظ والمدارسة. وأشار إلى أنّ الإقبال الكبير على المسابقة هذا العام يُعَدّ خيرَ دليلٍ على ما حققته من نجاحٍ وانتشارٍ واسعٍ بين مختلف شرائح الشعب المصري، ثقةً في الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر.

وتُعقَد مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم برعايةٍ كريمةٍ من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ويشارك فيها طلابُ المعاهد الأزهرية، وطلابُ مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلابُ الرواق الأزهري في مختلف المحافظات.

وتشمل المسابقة أربعة مستويات، هي: المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حُسن الأداء، والمستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثالث: حفظ عشرين جزءًا بدءًا من سورة التوبة وحتى نهاية المصحف، والمستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية المصحف. وتبلغ القيمةُ الإجمالية لجوائز المسابقة (23) مليون جنيه.

رابط نتيجة المسابقة:

https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=415