شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس القداس الإلهى فى كنيسة العذراء بشبرا والان مع تفاصيل الخبر

زار، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، كنيسة عذراء السجود، بشبرا. جاء ذلك في إطار تفقده للأحوال الرعوية للكنيسة، تزامنًا مع مسيرة الصوم الأربعيني المقدس، وقبيل بدء أسبوع الآلام المقدس، واستعدادًا للاحتفال بـ عيد القيامة المجيد.

وترأس البطريرك صلاة القداس الإلهي، مانحًا أسرار التنشئة لأحد أبناء الرعية، حيث شارك في الصلاة الأب جورج جميل، راعي الكنيسة. وألقى بطريرك الأقباط الكاثوليك عظة الذبيحة الإلهية، متأملًا في إنجيل الأحد الخامس من مسيرة الصوم الأربعيني المقدس (أحد المولود أعمى)، موضحًا مدى فعالية المعمودية في الحياه، داعيًا الحاضرين إلى التعمق في مسيرة الصوم المقدس، استعدادًا لاستقبال فرح القيامة.

على جانب آخر، ترأس، الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة الشهيد أبادير وأخته إيريني، بأمشول. جاء ذلك بمشاركة الأب داود رياض، راعي الكنيسة، حيث ألقى الأنبا مرقس عظة الذبيحة الإلهية، مهنئًا المحتفى بهم، وعائلاتهم، بهذه المناسبة المباركة، مؤكدًا أهمية المواظبة على ممارسة سري المصالحة، والإفخارستياء للاتحاد الوثيق بالله، والنمو في محبته. كذلك، ثمن الأنبا مرقس الجهد المبذول من قِبل الأب داود رياض، والخدام في إعداد الاطفال المتقدمين للأسرار المقدسة.