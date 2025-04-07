شكرا لقرائتكم خبر عن شهادات مزدوجة وحرم جامعي Ecoles centrales بالشراكة مع جامعة القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة التعليم العالى فى تقرير لها عن الملتقي الفرنسى المصري التعاون العلمي والجامعي المنعقد على هامش زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون للقاهرة عن عدد من المشروعات الرائدة المقدمة خلال الملتقى، وهى:-

1. برنامج متميز في السياحة بالشراكة مع جامعة باريس

تعزز الجامعة الفرنسية في مصر (UFE) شراكتها مع جامعة باريس 1 بانتيون-سوربون من خلال إطلاق ماجستير في "إدارة وتثمين التراث السياحي"، ليُضاف إلى برنامج الإجازة المهنية في "إدارة الفنادق"، مما يشكّل مسارًا أكاديميًا متكاملاً يجمع بين التعليم النظري والتطبيق العملي.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أهداف البرنامج:

- تقديم تدريب أكاديمي متميز بالتعاون مع أبرز الفاعلين في قطاع السياحة.

- تلبية احتياجات السوق من خلال إعداد خبراء في السياحة المستدامة وإدارة التراث.

- منح الطلاب مهارات استراتيجية وفرصًا مهنية واعدة في أحد القطاعات الحيوية لمصر.

يشكل هذا البرنامج فرصة فريدة لتأهيل جيل جديد من المتخصصين القادرين على المساهمة في تطوير قطاع السياحة، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة نحو الاستدامة وحماية التراث.

2. إطلاق ماجستير في الإدارة الدولية بجامعة الإسكندرية بالشراكة مع جامعة بواتييه

تعمل جامعة الإسكندرية وجامعة بواتييه (IAE de Poitiers) على إطلاق ماجستير 2 في الإدارة الدولية، مما يمثل خطوة جديدة في شراكة مستمرة لمدة 17 عامًا.

وتأتى تفاصيل البرنامج:

• يأتي هذا البرنامج ليكمل منهجًا أكاديميًا متكاملاً يمتد لأربع سنوات حتى الماجستير 1، وقد تمكّن من تخريج أكثر من 500 طالب، مع معدل توظيف 100% في أقل من ثلاثة أشهر بعد التخرج.

• يهدف هذا الماجستير الجديد إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق من خلال تدريب محترفين ملمين بالمعايير الأوروبية والدولية في مجال الإدارة.

• يتيح البرنامج فرصة فريدة للطلاب لتطوير خبراتهم وتعزيز قابليتهم للتوظيف في بيئة اقتصادية تتزايد عولمتها.

يُعتبر هذا البرنامج خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي الدوليبين فرنسا ومصر، ويُسهم في تطوير مهارات الجيل المقبل من قادة الأعمال.

3. اتفاقية تنقل مع شهادات مزدوجة بين جامعة مصر للمعلوماتية وISART Digita

4. حرم جامعي Ecoles centrales قيد الدراسة، بالشراكة مع جامعة القاهرة



مؤتمر التعليم المصري والفرنسي (1)



مؤتمر التعليم المصري والفرنسي (2)



مؤتمر التعليم المصري والفرنسي (3)



مؤتمر التعليم المصري والفرنسي (4)



مؤتمر التعليم المصري والفرنسي (5)



مؤتمر التعليم المصري والفرنسي (6)



مؤتمر التعليم المصري والفرنسي (7)



مؤتمر التعليم المصري والفرنسي (8)



مؤتمر التعليم المصري والفرنسي (9)



مؤتمر التعليم المصري والفرنسي (10)



مؤتمر التعليم المصري والفرنسي (11)