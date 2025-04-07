شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 50 ألف طن بضائع عامة ويشهد تداول 15 سفينة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31710 أطنان تشمل : 4603 أطنان كلينكر و15279 طن يوريا و11828 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50633 طنا تشمل : 10432 طن حديد و11000 طن خردة و10810 أطنان قمح و 6742 طن أبلكاش و869 طن خشب زان و4200 طن فول و6200 طن بضائع متنوعة و1100 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 380 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 589 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 347 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5333 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 127421 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 53579 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2472 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6133 حركة .