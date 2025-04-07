شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 50 ألف طن بضائع عامة ويشهد تداول 15 سفينة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ سيد الخلفاوىالإثنين، 07 أبريل 2025 11:24 ص
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة .
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31710 أطنان تشمل : 4603 أطنان كلينكر و15279 طن يوريا و11828 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50633 طنا تشمل : 10432 طن حديد و11000 طن خردة و10810 أطنان قمح و 6742 طن أبلكاش و869 طن خشب زان و4200 طن فول و6200 طن بضائع متنوعة و1100 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 380 طنا.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 589 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 347 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5333 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 127421 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 53579 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2472 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6133 حركة .
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