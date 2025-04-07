شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: إزالة 1092 حالة تعدٍ على أملاك الوزارة ضمن الموجة 25 والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة إجراءات الحفاظ على أراضى الدولة المملوكة لوزارة الموارد المائية والرى والتصدى لأى تعديات واقعة عليها، استعراض أعمال إزالة التعديات التى يتم تنفيذها تحت إشراف لجنة إسترداد أراضي الدولة بالتنسيق بين الوزارة وكل الجهات المعنية وبتأمين من أجهزة مديرية الأمن بكل محافظة .

أكد سويلم على استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة المعنية ولجنة إنفاذ القانون والمحليات لاتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لإزالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة، حيث تم إزالة (1092) حالة تعدً على أملاك الوزارة حتى تاريخه ضمن الموجة (25) لإزالة التعديات .

كما أكد على استمرار المعاينات على الطبيعة لأملاك الوزارة وتحديد موقف التعديات الواقعة عليها - حال وجودها - ، مع استيفاء البيانات الخاصة بالأملاك على المنظومة المعدة لهذا الشأن، مع التأكيد على إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .

وأشار سويلم، إلى أهمية استثمار أملاك الوزارة وتحصيل مستحقات الدولة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة ، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين ، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى .

