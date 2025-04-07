شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تتيح صرف الدعم الإضافى على البطاقات من هذه المنافذ.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف الدعم الإضافي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين للشهر الثاني مع مقررات تموين شهر أبريل 2025، حيث يتم الصرف لنحو 10 ملايين أسرة أكثر احتياجًا، مقيدة على البطاقات التموينية ويتم الصرف من فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى بقالين التموين ومنافذ مشروع جمعيتي .

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على مدار الأشهر الماضية في تأمين مخزون من كل المنتجات الأساسية لفترات طويلة وتجاوز مخزون السكر التمويني 12 شهرًا بجانب استمرار إنتاج السكر المحلي حاليًا مما سيعزز المخزون، بالإضافة لتوفير مخزون من زيت الطعام يقرب من 6 أشهر ،كما تم التعاقد على كميات كبيرة من رؤوس المواشي الحية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرح اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة، كما حرصت الوزارة على صرف السلع المدعمة وكذلك صرف منحة الدعم الإضافي على البطاقات للأسر الأكثر احتياجا ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة.