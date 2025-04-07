شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تحذر من الإفراط فى تناول الدهون وتؤكد: تصيب بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

حذرت وزارة الصحة والسكان من الإفراط فى تناول الدهون وتابعت: يجب تقليل تناول الدهون لمنع الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والشرايين والسكتة الدماغية .

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، شارك في جلسة نقاشية ضمن قمة القلب العالمية، وذلك على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية بـ«جنيف».

وفي بداية الجلسة، أعرب وزير الصحة والسكان، عن سعادته بالمشاركة في قمة القلب العالمية، للتأكيد على التزامات الدولة المصرية، بوضعها صحة القلب والأوعية الدموية أولوية في برامجها الصحية، مشيرا إلى موافقة مصر مؤخرًا على سياسة تحظر الدهون المتحولة، والتي تعد سببا رئيسيا لأمراض القلب والأوعية الدموية، منوها إلى منح المصنعين والمستوردين فرصة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم والامتثال لضوابط وسياسات حظر الدهون المتحولة.

وأشار الوزير إلى أن ما يقدر بنحو 8.39 % من وفيات أمراض القلب التاجية ، ترجع لأسباب تتعلق بتناول الدهون غير المشبعة، الأمر الذي يتطلب التدخل بكفاءة وتنفيذ رؤية الحكومة التي تضع الصحة على رأس أولويات الدولة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تبنت مؤخرًا سياسة لخلو إمداداتها الغذائية من الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا بحلول أكتوبر 2023، ما سيجعل مصر الدولة الـ49 التي تنضم إلى برنامج منظمة الصحة العالمية، لتخليص العالم من هذه المادة التي تهدد بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والموت.