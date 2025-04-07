شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: 3,1 مليون فدان منزرعة بالقمح والإنتاجية المتوقعة 10 ملايين طن والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لـ وزارة الزراعة إن المساحة المنزرعة بالقمح الموسم الحالى 3,1 مليون فدان المساحة المنزرعة بالقمح والإنتاجية المتوقعة حوالى 10 ملايين طن، مشيرًا الى أن وزير الزراعة كلف كل من مركز البحوث الزراعية وقطاعي الخدمات والمتابعة والإرشاد الزراعي وكل الادارات المعنية في الوزارة بتقديم كافة اوجه الدعم لمزارعى القمح.

أضاف إبراهيم أن الخدمات التى تقدمها الدولة لهم تتمثل فى استنباط أصناف ذات إنتاجية عالية لتزيد من إنتاجها لتغط الاحتياجات، مشيرًا الى أن وزارة الزراعة نجحت في استنباط أكثر من 15 صنف قمح خبز و6 أصناف قمح مكرونة عالية الإنتاجية ومتحملة التغييرات المناخية.

أوضح أن القمح المصري يعتبر الرابع إنتاجية عالمياً لوحدة المساحة وفي هذا المجال نجحت وزارة الزراعة ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية في التغطية للإنتاج الرأسي بالأصناف الحديثة، وتم تسجيل 5 أصناف جديدة من قمح الخبز والمكرونة عالية الإنتاجية ومتحملة للتغيرات المناخية وهي (مصر 5، مصر 6، مصر 7، سخا 97، سوهاج 6)، وسوف تكون متاحة للزراعيين من الموسم المقبل و دعم المزارعين بالتقاوي المعتمدة لأحدث الأصناف بالأسعار المدعومة و توزيع التقاوي وفقاً للخريطة الصنفية على مستوي الجمهورية والذي يتم طبقاً لظروف كل منطقة بزراعة الأصناف والحصول على إنتاجية في المحافظات التي تجود بها وتعطي أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه.

كما يتم تقديم الدعم الفني والإرشادي من خلال الحملات القومية (وخاصة الزراعة على المصاطب) والقوافل الإرشادية التي يتم من خلالها زراعة أكثر من 20000 ألف حقل إرشادي على مستوي الجمهورية يتم عمل كل الأنشطة الإرشادية من (أيام حقل، أيام حصاد، ندوات إرشادية) و دعم المزارعين بالميكنة الحديثة للزراعة والحصاد وخاصة ماكينات الزراعة على المصاطب والحصادات الحديثة وتنفيذ حملة قومية لمكافحة الحشائش وخاصة حشيشة الزمير والصامة على نفقة الوزارة.

واضاف المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة أن الدولة استعدت لموسم حصاد القمح بعدة إجراءات منها رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه للاردب لتشجيع المزارعين على التوريد ودعم الفلاح ودفع الثمن فورا للمزارعين و توفير الميكنه الحديثة للحصاد بجميع المحافظات لخدمة المزارعين وتقليل الفاقد فى المحصول و فتح باب استلام القمح مبكرا مع بداية الحصاد فى النصف الثانى من شهر ابريل.

وكثفت وزارة الزراعة نشاطها الارشادى لتوعية المزارعين بعدة إجراءات قبل الحصاد خاصه بعدم الري فى وجود الرياح وعدم منع الرى عن المحصول الا بعد الدخول فى مرحلة النضج باصفرار حامل السنبلة و عدم الحصاد الا بعد نضج الحبوب وتوضيح علامات النضج لتقليل الهادر فى المحصول.

