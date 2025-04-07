شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البترول: زيارة ماكرون تؤكد أهمية مصر كحليف استراتيجى بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

أكد عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلي القاهرة، تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة علي قطاع غزة، وما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف صابر، فى بيان، أن هذه الزيارة في هذا التوقيت تحمل عددا من الرسائل القوية، التى تؤكد على أهمية مصر كحليف استراتيجي بالمنطقة، والشرق الأوسط، لمناقشة عدة موضوعات على رأسها الخطة التى وضعتها القاهرة لإعادة إعمار غزة وإمكانية تطبيقها وكيفية وقف الحرب الدامية بالقطاع مع إعادة الرهائن، ومواجهة التدخلات الخارجية التي تهدد وحدة وسيادة الدول العربية.

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، إن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورا كبيرا على مختلف الأصعدة، سواء في مجالات الدفاع والطاقة والاستثمار، أو في التنسيق السياسي حول قضايا المنطقة، لافتاً إلى قوة العلاقات بين مصر وفرنسا وحرص البلدين على تعزيز تلك الشراكات.

وأوضح أن الموقف المصرى ثابت وداعم للقضية الفلسطينية وسيظل كذلك ، ورافض لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية ، مؤكدا أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، تتحرك على أكثر من صعيد لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، وضمان التهدئة، وهو ما يحظى بدعم وتقدير دوليين، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي.

واختتم رئيس نقابة البترول حديثه مجددا ثقة جميع العاملين بقطاع البترول، وأعضاء اللجان النقابية، بجميع محافظات الجمهورية، الكاملة فى جميع قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسة الرئاسة، التي تهدف إلى حماية الأمن القومي المصري .