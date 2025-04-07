شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.. 10 نصائح لتفادى الحوادث المرورية والان مع تفاصيل الخبر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة، وخليج السويس، وشمال الصعيد، ومحافظة الوادى الجديد.

وهناك عدة نصائح يجب على قائدي السيارات اتباعها، لتفادي الحوادث المرورية، لتأثير الأتربة والرياح على الرؤية ومنها:

-إغلاق نوافذ السيارة أثناء القيادة لعدم دخول الأتربة والتأثير على قائد السيارة.

-السير بسرعات منخفضة و تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة.

-مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

-عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

-ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10كم في السرعة من "40-50 مترًا" بسرعة 100 كم.

-تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطي.

-عدم السير بسرعات عالية والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق.

-منع السير عكس الاتجاه لعدم وقوع الحوادث المرورية.

-التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة.

-يجب استخدام الإشارات الدالة وتجنب توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.