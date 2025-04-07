شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة نصيحة هامة للمسافرين لأداء مناسك الحج.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

نصحت وزارة الصحة والسكان المسافرين لأداء مناسك الحج بممارسة الرياضة، حيث يمكن ممارستها من 20 إلي 60 دقيقة يوميا ويفضل بعد الأكل بساعتين.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة تلقى لقاح الإنفلونزا فيروس الأنفلونزا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وكانت قد أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بقيادة الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن مكاتب التطعيم الدولية للحجاج والمعتمرين، والواجب الحصول عليها لأداء مناسك الحج من أبناء القليوبية، ضد الالتهاب السحائي، حيث تم تخصيص 10 مكاتب بالمراكز الطبية والوحدات الصحية المنتشرة على مستوى المحافظة تسهيلا على الحجاج للحصول على تلك التطعيمات.

وجاءت المكاتب المخصصة بمحافظة القليوبية على النحو التالي:

- شبرا غرب: مكتب صحة حجازي بشارع محكمة شبرا الخيمة.

- كفر شكر: المركز الطبي بكفر شكر على الطريق السريع بجوار الإسعاف.

- شبين القناطر: مكتب صحة 2 بشبين القناطر الوكلاء بجوار مركز النهار.

- القناطر الخيرية: المركز الطبي بمنطقة التقسيم السياحي بجوار مستشفى القناطر الخيرية.

- بنها: المركز الطبي بنها الجديدة بجوار الإسعاف المركزي.

- طوخ: المركز الطبي بجوار مجلس مدينة طوخ.

- العبور: مركز طبي الشباب بمنطقة إسكان الشباب أمام سنتر الياسمين.

- قليوب: قليوب المحطة ش العاشر من رمضان بجوار مستشفى الحميات.

- الخانكة: الخانكة 1 بمنطقة المثلث.

- شبرا شرق: بهتيم 2 بالشارع الجديد أمام التوحيد والنور.

ووجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للرغبين في أداء الحج بضرورة الحرص على تناول تطعيم الالتهاب السحائى، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة تلقى لقاح الإنفلونزا فيروس الانفلونزا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

والالتهاب السحائى هو التهاب المنطقة المحيطة بالمخ والحبل الشوكي (السحايا)، ويطلق عليه أحيانًا التهاب السحايا الشوكي، تحمي السحايا المخ والحبل الشوكي من الإصابة، وتحتوي على الأعصاب والأوعية الدموية والسوائل الواقية (السائل الدماغي الشوكي)، ويمكن أن تسبب الأمراض المعدية، مثل الفيروسات والبكتيريا، والحالات غير المعدية، مثل السرطان أو إصابات الرأس، الالتهاب السحائى.