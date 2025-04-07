شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة باريس: التعاون بين الجامعات المصرية والفرنسية يمتد لتخصصات العلوم والفنون والهندسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قال لوران جاتينو رئيس سي واى سيرجى بـ جامعة باريس، إن التعاون الاستراتيجي بين الجامعات ودمج الثقافات مفيد وضروى لمجابهة التحديات المشتركة والتعاون بين مصر وفرنسا مهم ولدينا ترابط فريد منذ قرون حين كان العلماء يسافرون بين البلدين لتبادل المعارف وهذا يدعم روح التفاهم والتعاون المشترك

وأضاف جاتينو خلال كلمته بـ المؤتمر المصرى الفرنسى المنعقد الان بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والمنعقد على هامش زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون للقاهرة، أن التعاون الجامعى بين مصر وفرنسا يمتد لعدة تخصصات الهندسة والعلوم والفنون والقانون وبتوحيد الجهود فان مؤسساتنا تتشارك البحوث والتعاون لتحقيق التنمية المستدامة والتغير المناخى وهذا يفتح المجال لتحقيق نكو وتطور تكنولوجى وفتح فرص جديدة للأجيال الجديدة من الباحثين وبفضل التعاون يكتسب الطلاب والباحثين خبرات كبيرة .

الشراكة بين مصر وفرنسا تلعب دور كبير لتوسيع افاق التعاون الجامعى وتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين ويفتح المجال لعلاقات سلمية، وما نجريه مع جامعة القاهرة يسمح بتعميق التعاون لتدشين درجات علمية مختلفة.



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مؤتمر التعليم المصري والفرنسي (8)



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