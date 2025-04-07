شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: منظومة التأمين الصحى الشامل تُطبق تدريجيا لتغطية كل المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إطلاق الفيديو الثالث من حملة (دكتور/ شامل)، والذي يركز على توضيح المحافظات التي تم بها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن، وكذلك مراحل استكمال تطبيق المنظومة في باقي محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن الفيديو يستعرض محافظات المرحلة الأولى التي شهدت التطبيق الكامل للمنظومة، والتي تضم ست محافظات هي: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، مشيرًا إلى أن هذه المحافظات أصبحت تقدم خدمات صحية متكاملة للمواطنين وفقًا لأعلى معايير الجودة من خلال نظام تأميني يضمن استدامة الخدمات وعدالة التوزيع.

وأضاف أن الفيديو يسلط الضوء أيضًا على محافظات المرحلة الثانية التي يتم حاليًا الاستعداد لإطلاق المنظومة بها، وتشمل خمس محافظات هي: دمياط، مطروح، كفر الشيخ، المنيا، وشمال سيناء، وذلك في إطار التوسع المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن الفيديو يأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز وعي المواطنين بمراحل تطبيق المنظومة، وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة حول أماكن تقديم الخدمة، والتوسع التدريجي في النظام على مستوى الجمهورية، بما يحقق مفهوم "الصحة حق لكل مواطن".

واختتم رئيس هيئة الرعاية الصحية مؤكدًا استمرار الهيئة في نشر سلسلة فيديوهات (دكتور/ شامل) على منصاتها الرسمية، بهدف توعية المواطنين، وتعزيز ثقتهم في منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان استفادتهم الكاملة من خدماتها المتطورة التي تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها.