شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل للوقاية من زيادة الوزن والسمنة؟.. وزارة الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الوقاية من زيادة الوزن والسمنة والتى تتضمن :-

١- الابتعاد عن المشروبات الغازية والمحلاة واستبدلها بشرب الماء بشكل كافي يوميًا

٢- تناول الوجبات الرئيسية بانتظام واحرص أن تكون الأطعمة غنية بالألياف

٣- قلل من تناول الأطعمة المليئة بالدهون غير الصحية

٤- مارس نشاط بدني بمعدل 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع وزيادة المعدل اليومي ليصل لمدة 300 دقيقة أو أكثر في الأسبوع

٥- احرص على النوم لفترات كافية

٦- لا تنسى متابعة الوزن مرة كل أسبوع