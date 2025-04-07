- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل للوقاية من زيادة الوزن والسمنة؟.. وزارة الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 07 أبريل 2025 03:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الوقاية من زيادة الوزن والسمنة والتى تتضمن :-
١- الابتعاد عن المشروبات الغازية والمحلاة واستبدلها بشرب الماء بشكل كافي يوميًا
٢- تناول الوجبات الرئيسية بانتظام واحرص أن تكون الأطعمة غنية بالألياف
٣- قلل من تناول الأطعمة المليئة بالدهون غير الصحية
٤- مارس نشاط بدني بمعدل 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع وزيادة المعدل اليومي ليصل لمدة 300 دقيقة أو أكثر في الأسبوع
٥- احرص على النوم لفترات كافية
٦- لا تنسى متابعة الوزن مرة كل أسبوع
ماذا تفعل للوقاية من زيادة الوزن والسمنة
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز