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ماذا تفعل للوقاية من زيادة الوزن والسمنة؟.. وزارة الصحة توضح

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 07 أبريل 2025 03:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الوقاية من زيادة الوزن والسمنة والتى تتضمن :-

١- الابتعاد عن المشروبات الغازية والمحلاة واستبدلها بشرب الماء بشكل كافي يوميًا

٢- تناول الوجبات الرئيسية بانتظام واحرص أن تكون الأطعمة غنية بالألياف

٣- قلل من تناول الأطعمة المليئة بالدهون غير الصحية

٤- مارس نشاط بدني بمعدل 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع وزيادة المعدل اليومي ليصل لمدة 300 دقيقة أو أكثر في الأسبوع

٥- احرص على النوم لفترات كافية

٦- لا تنسى متابعة الوزن مرة كل أسبوع

 


ماذا تفعل للوقاية من زيادة الوزن والسمنة

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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