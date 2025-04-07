شكرا لقرائتكم خبر عن الثانى هذا العام.. خسوف كلى للقمر 7 سبتمبر 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تشهد الكرة الأرضية، خسوف كلي للقمر 7 سبتمبر 2025، ويعتبر الخسوف الكلّي الثاني للقمر هذا العام، ويمكن رؤيته من أوروبا وآسيا وأستراليا وأفريقيا وأجزاء من شرق أمريكا الجنوبية، وألاسكا، والقارة القطبية الجنوبية.

ويحدث خسوف القمر عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، حيث تصطف الأجرام السماوية الثلاثة في صف واحد، حتى يمرّ القمر في منطقة ظل الأرض.

وعندما يدخل القمر في الجزء الأكثر قتامة من ظلّ الأرض، فإنه يأخذ لونًا مائلًا إلى الحمرة، ما يؤدي يطلق عليه اسم "القمر الدموي".

وعن ظاهرتي كسوف الشمس وخسوف القمر، فيمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتـأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

والخسوف القمري يحدث في وضع التقابل أي في منتصف الشهر الهجري عندما يكون القمر بدرا، ويكون تواجده عند إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدار الشمس (البروج)، أو قريبا منها، حيث تقع الأرض في هذه الحالة بين الشمس والقمر، على خط الإقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبا منه.

وكسوف الشمس هو وقوع ظل القمر على الأرض ويحدث نهارا، وأن خسوف القمر هو وقوع ظل الأرض على القمر ويحدث ليلا.

كما أن كسوف الشمس (سواء كلي أو جزئي أو حلقي) لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر محاقا، أي عندما يكون القمر بين الشمس والأرض (ليسقط ظل القمر على الأرض)، وخسوف القمر لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر بدرا، أي عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر (ليسقط ظل الأرض على القمر).



