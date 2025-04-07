شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: تحدد قيمة صك الإطعام بـ 400 جنيه والدفع متاح على مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف مشروع صكوك الإطعام لعام 2025م، بقيمة 400 جنيه للصك وتذهب القيمة كاملة فى صورة لحوم توزع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية، علمًا بأن الصك يجزئ من الزكاة والصدقات والكفارات وسائر أنواع البر ويصل كاملًا إلى مستحقيه بعزة وكرامة ودون خصم أى مصروفات إدارية، وتم إتاحتها عبر تطبيق مصر الرقمية.

وذلك عبر أرقام الحسابات التالية:

‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏أو من خلال خدمة فوري

علمًا بأن صكوك الإطعام متوفرة بجميع المديريات والمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، أو اتصل أو أرسل رسالة على الأرقام التالية: (01001374088 ــ 01120857330 ــ ــ )، يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.



إتاحة الدفع على مصر الرقمية



