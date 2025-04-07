شكرا لقرائتكم خبر عن يخدم 10 خطوط.. إنشاء موقف سرفيس حضارى جديد فى المريوطية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

حقق مشروع تغطية وتأهيل وتطوير ترعة المريوطية، نقلة حضارية كبرى فى محافظة الجيزة، وذلك بما شهده من مشروعات تنموية ضخمة، أضفت رؤية حضارية وجمالية للمنطقة، وحققت عائدًا استثماريًا كبيرًا، وذلك بما يتماشى مع أعمال التطوير الشاملة لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه.

وتضمن مخطط تطوير مسار ترعة المريوطية، تخصيص مساحات واسعة للترفيه والسياحة والتسوق، ومسطحات خضراء، وأكشاك ومطاعم حضارية، وساحات انتظار ومواقف حضارية لسيارات السيرفيس، إلى جانب أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة عددًا من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، لتحقيق السيولة المرورية.

واستهدفت المحافظة، في مخططها، التصدي للمواقف العشوائية والحد من ظاهرة التحميل خارج الموقف، وذلك باستغلال مساحات من مسار الترعة المغطاة في إنشاء مواقف سرفيس نموذجية تُدار بأنظمة إلكترونية حديثة وتوفر خدمة حضارية للمواطنين.

وجاءت أبرز مواقف السرفيس التي تم افتتاحها وتشغيلها في القطاعات المغطاة من ترعة المريوطية، مجمع مواقف المريوطية للقطاع الجنوبي، وذلك بمسار الترعة من شارع الهرم في اتجاه الجنوب، ومجمع مواقف سرفيس المريوطية، الواقع أعلى القطاع المغطى لترعة المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل.

وانتهت المحافظة، مؤخرًا، من إنشاء موقف السرفيس الحضاري بكوبري الصحابة المريوطية فيصل، والذي يخدم خطوط نقل المواطنين إلى اللبيني، وأكتوبر، والمنيب، والسلام، والمرج، والمعادي، وشبرامنت، والوراق، ودريم، والتجمع الخامس، لينضم إلى منظومة مواقف السرفيس الحضارية في المحافظة.



إنشاء موقف سرفيس حضارى جديد فى المريوطية بالجيزة



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