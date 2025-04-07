شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار "عبدالرحمن عبدالغني" رئيسا لنقابة الصناعات الهندسية خلفا لخالد الفقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، اختيار عبدالرحمن عبدالغني الأمين العام للنقابة، رئيس الاتحاد المحلي لعمال القليوبية ، رئيسا للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية خلفا للمهندس خالد الفقي الذي وافته المنية في السابع والعشرين من شهر مارس الماضي.

ويشغل عبدالرحمن عبدالغني منصب رئيس الاتحاد المحلي لعمال القليوبية ورئيس اللجنة النقابية لشركة الكابلات الكهربائية، وتولي الأمين العام للنقابة العامة للصناعات الهندسية خلال الدورة النقابية الحالية التي بدأت 2022 وتنتهي 2026.

وشارك عبدالرحمن عبدالغني في كافة المؤتمرات والندوات وورش العمل التدريبية التي عقدتها النقابة العامة لأعضاء اللجان النقابية بهدف التوعية النقابية.



